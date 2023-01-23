『【XLサイズ】カーハート☆ワンポイントロゴ ダック アクティブジャケット 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 23時 17分に出品され04月30日 23時 17分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品名

カーハート / carhartt

刺繍ワンポイントロゴ

アクティブジャケット



⚫︎サイズ

XL



⚫︎実寸サイズ 平置き（cm）

着丈→78

肩幅→59

身幅→74

袖丈→69



⚫︎カラー

黒 / ブラック



⚫︎素材

綿100%



⚫︎状態

USED

美品



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管理番号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【XLサイズ】カーハート☆ワンポイントロゴ ダック アクティブジャケット 美品