『WACKO MARIA ダウンジャケット GUILTY PARTIES【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 12時 10分に出品され04月11日 12時 10分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

WACKO MARIAは、東京を拠点とするブランドで、ユニークなデザインと高品質な素材を使用しています。このダウンジャケットは、特に冬の寒さからしっかりと守ってくれるアイテムです。



【デザインと機能】

ドット柄のフードが特徴的で、シンプルな黒のボディにアクセントを加えています。ボタン留めのデザインで、着脱も簡単です。暖かさとスタイルを両立させた一着です。



【着用シーン】

カジュアルな日常使いから、アウトドアシーンまで幅広く活躍します。冬のコーディネートに欠かせないアイテムです。



- ブランド: WACKO MARIA

- モデル名: GUILTY PARTIES EL CLASSICO

- 素材: ポリエステル

- 色: 黒

- デザイン: ドット柄のフード

- スタイル: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WACKO

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