『Rick Owens カーディガン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 59分に出品され03月05日 07時 59分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



☆ リックオウエンス リリーズ インポート





color ブルーグレー

size 42

素材 wool 100%



着丈 61㎝



素人採寸ですのでご了承願います。





リックならではのデザインです。

軽く着やすく.ブルーグレーの色目が上品できれいです。

編地変化もあり、カジュアルのみならず、

いろいろなシーンで着れます。



海外サイトで数年前に購入し、

着用は1回です。



目立った痛みはないです。

画像でご確認ください。

自宅保管しておりましたので

ご理解ある方のご購入をお待ちしております。





発送時は、コンパクトにして

簡易包装発送となります。

発送方法変更の場合もございます。

ご了承願います。



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【ユニークなデザイン】

アシンメトリックなカーディガンは、スタイリッシュでありながら、着る人の個性を引き立てます。



【高品質な素材】

Rick Owensの製品は、厳選された素材を使用しており、耐久性と快適さを兼ね備えています。



【多様なスタイリング】

このカーディガンは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、重宝するアイテムです。



- ブランド: Rick Owens



- 色: ダークブルー

- デザイン: アシンメトリックカーディガン

素材...ウール



季節...オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リックオウエンスリリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Rick

Owens

カーディガン