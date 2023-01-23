『Columbia マウンテンパーカー サイズ4 黒/茶色【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 20時 10分に出品され04月11日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Columbiaはアウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。



【デザイン】

黒と茶色のコンビネーションが特徴的で、スタイリッシュかつ実用的です。フード付きで、天候に応じた使い方が可能です。



【快適さと機能性】

軽量で動きやすく、アウトドア活動や日常使いに最適です。



- ブランド: Columbia

- 色: 黒/茶色

- タイプ: マウンテンパーカー

- フード: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Columbia

マウンテンパーカー

サイズ4

黒/茶色