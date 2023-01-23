『エディフィス EDIFICE ホワイト 半袖シャツ サイズ44 M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 06分に出品され03月23日 06時 06分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ２年前に購入しましたが、サイズが合わなくなったのでお譲りします。



サイズは44 Mサイズです。



カラー···ホワイト



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エディフィス EDIFICE

ホワイト 半袖シャツ サイズ44

M