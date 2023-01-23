『backlash バックラッシュ シルク100% レザー切り替え スカジャン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 06分に出品され03月28日 16時 06分に終了予定です。即決価格は18,200円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バックラッシュのシルクスカジャンです。



表生地、裏地、リブまで全てシルク100%です。

何回か再販されておりますが、初期の高価なモデルです。



サイズ 1

身幅46

着丈60



※サイズは素人採寸の為若干の誤差が生じる場合があります。予めご了承下さいませ。



着用感ありますがまたまだ着用いただけます。

内ポケットに小さな破れあり。

左腕前後にシミがあります。



質問などお気軽にどうぞ！

宜しくお願いします！



返品不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ backlash

バックラッシュ シルク100% レザー切り替え スカジャン