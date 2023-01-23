『TATRAS アゴーニャ サイズ4 ダウン ブラック LTA18A4487【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 32分に出品され04月01日 06時 32分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらで美品の状態でお譲りいただきました。

ダウンの購入先は百貨店のセレクトショップとのことです。

私はライトダウンも持っておりそちらを着ることが多かったため、試着した後クローゼットで保管しておりました。



シルエットがとても綺麗で、着膨れしにくい上品なデザインです。サイズ4はLL相当と思われますが、細身のため普通のLくらいにも感じます。



ベルトはゴムのヨレとバックルの小傷があります。着てしまうとあまり気になりませんが、USEDですのでご理解いただける方よろしくお願いします。



カラー···ブラック

サイズ··· 4

素材···表地 ナイロン90% ポリウレタン10%

中わた ダウン90% フェザー10%

裏地 ナイロン90% ポリウレタン10%



◎ギャランティカードがついています。

◎コンパクトに畳んで発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

アゴーニャ

サイズ4

ダウン

ブラック

LTA18A4487