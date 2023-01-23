『希少！ aiko 着 mother フラッグ テーラード ジャケット 極美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 01分に出品され03月06日 01時 01分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マザー の フラッグ ピン テーラード ジャケット です！













完売アイテム

ほぼ未使用に近い極美品！



aiko 着用













サイズ表記 m



平置き採寸

肩幅 36㎝

袖丈 51㎝

身幅 44.5㎝

着丈 58㎝















mother の フラッグ ピン テーラード ジャケット のご紹介です！





レトロなダブルテーラードに、小さなフラッグ付きのピンが沢山付いた mother ならではのデザイン！！



コンパクトなサイズ感でカッチリしがちなテーラードも、カラフルなフラッグで抜け感のある1着となっています◡̈⃝





普段使いにはもちろん、オケージョンにもお使いいただけますꕥ

周りと差をつけられるテーラードジャケットです！







aikoさんが当時同型同色を着用されておりました。

写真が見つからず…申し訳ございません(＞＜)















1度数時間着用したのみのほぼ未使用に近い極美品です。



自宅暗所にて畳んで保存袋に入れ保管しておりますので目立った傷や汚れなく大変綺麗な状態ですが、

一度は人の手に渡ったアイテムということ、自宅保管ということをご理解いただける方のご購入をお願い致します。















aikoさん着用！

今となってはなかなか出回らない希少な mother フラッグ ピン テーラード ジャケット！



この機会をお見逃しなく◡̈⃝



















その他にも希少な完売アイテムや、aikoさん着用アイテム、メンズ レディースアイテム、カジュアルブランド、モード系 ドメスティックブランド、インポート、リメイクブランド、1点もののレアアイテム、80s 90s ヴィンテージ古着、アメカジ レトロアイテム、スポーツ アウトドアブランド、スニーカー、アクセサリー、服飾雑貨、バッグなど多数商品を取り揃えて出品しておりますのでそちらも合わせてご覧ください☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マザー

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 希少！

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