『adidas レザージャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 11時 16分に出品され03月19日 11時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩のロゴパッチがレーシングジャケットを彷彿とさせるような1着となっております。



Mサイズ表記ですが、175cm普通体型でもう少しゆとりを持って着用いただけます。

また、腰部分にアジャスターがついているため、腰回りの丈は調節可能となっております。



あまり見ないデザインとなっておりますので、ご希望の方はお早めに購入いただくことをお勧めします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オールドアディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

レザージャケット