『adidas アディダス トラックジャケット 灰 蛍光イエロー 105 XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 06時 32分に出品され05月12日 06時 32分に終了予定です。即決価格は9,742円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品名

adidasのトラックジャケット



☆ポイント

◯人気のグレーボディ

◯フロント左胸にトレフォイル＆ロゴ刺繍

◯袖にスリーストライプライン

◯ポケットなしですっきりと着用可能



古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ご購入はお早めにどうぞ！



☆コンディション



使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです^_^

ファスナートップが取れていますが

その他には目立ったダメージや汚れはありませんので今後も十分にご着用頂けます。



☆カラー

灰 グレー 蛍光イエロー



☆サイズ

トップス:105



☆採寸データ（平置き）

トップス

着丈約67cm

身幅約50.5cm

肩幅約43cm

袖丈約65cm

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい



◇その他



古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

ホームクリーニング済

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい



交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます



送料無料、即購入OKです！



最後まで閲覧頂きありがとうございました！

A-00111 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidas アディダス

トラックジャケット

灰

蛍光イエロー

105 XL