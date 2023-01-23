『NIKE ナイキ スニーカー 靴 エアフォース 1 07 FZ3597-133【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 46分に出品され02月13日 16時 46分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■NIKE ナイキ



■ NIKE AIR FORCE 1 07

ナイキ エア フォース 1 07



■ FZ3597-133



どこへ行くにも、ゲームへの情熱とともに。 コートでの快適な履き心地とオフコートスタイルを融合し、定番のバスケットボールスタイルに新鮮なテイストをプラス。上質な素材に落ち着いたニュートラルカラーを合わせました。 もちろん、時代を象徴する80年代の構造と人気の隠しNike Airユニットはそのまま継承し、伝説的なAF1の履き心地を実現しています。 持っていて間違いない一足です。



■サイズ:28.0cm





■素材 / 仕様

甲:天然皮革 合成繊維 合成皮革

底:ゴム底



よろしくお願い致します。





※多少箱に傷みがある場合がございます。

ご理解よろしくお願い致します。







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