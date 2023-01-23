『☆ オロビアンコ ゴルフ ☆ カートトートバッグ ☆ 黒 ナイロン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 02時 02分に出品され04月14日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【★お値下げしました★】



オロビアンコゴルフ

カートトートバッグ

ナイロン素材 ブラック



上辺…約35cm

下辺…約27cm

高さ…約22cm

マチ…約11cm



2023年4月購入

定価 ¥19.800



半年ほど通勤時に使用しておりました

スレなど目立つ傷や汚れはないと思いますが

前面に薄く線があります(8枚目写真)



折りたたんで発送しますので折ジワや

細かいことなどお気になさらない方

自宅保管の中古品に

ご理解ご了承いただける方へ







【購入後のキャンセル・返品交換・返金は

【ご遠慮ください。

【出品している新品・中古品はすべて

【自宅保管のものになりますので

【その点をご了承いただいてからの

【お取引とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オロビアンコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆

オロビアンコ

ゴルフ

☆

カートトートバッグ

☆

黒

ナイロン