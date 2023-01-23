『ラコステ CHANTACOスクエアショルダーバッグ チャコールグレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 19時 46分に出品され03月27日 19時 46分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ラコステ CHANTACOスクエアショルダーバッグ チャコールグレー グレー 灰色 エンボス フリーサイズ ワニロゴ 鰐ロゴ パッチ

ゴルフボール を連想させる表面表情を、上質な スプリットレザー に再現。スクエアフォルム のシンプルデザインながら、ヒネリの効いた素材使いで『らしさ』を表現した、エレガントかつスポーティーな ミニショルダーバッグ です。メタルのワニロゴパッチもポイントです。

マチ6.5 縦17.5 横27.5

床革（牛革）



大手リユースショップで購入。査定の際に鑑定済されているアイテムです。

他にもpolo ralph lauren や Burberry 、DIESEL 、 Michael Kors 等も出品しております。 ぜひご覧ください。

目立つ傷等ないですが、中古品のため多少の使用感はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ラコステ

CHANTACOスクエアショルダーバッグ

チャコールグレー