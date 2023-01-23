『Aesop Karst イソップ カースト 50ml【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 17時 30分に出品され04月30日 17時 30分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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残量は写真1枚目を参照ください。

箱・袋付き



【高品質な香水】

AesopのKarstは、ユニセックスで楽しめるエレガントな香り。特別な場面にも日常使いにも最適です。



【付属品の魅力】

木製ボックスと布製ポーチが付属しており、ギフトにも最適。収納にも便利で、スタイリッシュに持ち運べます。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインのボトルは、どんなインテリアにもマッチします。



- ブランド: Aesop

- 製品名: Karst

- 種類: Eau de Parfum

- 付属品: 木製ボックス

- 付属品: 布製ポーチ



ご覧いただきありがとうございます。



総容量···50〜99ml



種類···オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イソップ