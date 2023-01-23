『未着用 作家もの 付け下げ 紬 真珠模様 パール 着物 112a d【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 08時 28分に出品され04月24日 08時 28分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
着尺 ポリエステル
¥ 11000
大特価！法衣反物 練絹 緋 6反物まとめ売り 正絹
¥ 11950
成人式振袖セット 紺色 桜模様 振袖 着物
¥ 12350
M2779【着物と帯 京月花】■本場泥大島紬7マルキ蚊絣正絹小紋/袷/広衿■
¥ 9594
名古屋帯 相良刺繍 華紋 着物 074w d
¥ 29682
付下げ 辻村寿三郎 ジュサブロー 飛び柄花びら模様 金彩 灰青色 K-4040
¥ 12870
名古屋帯 カットワーク模様 黒地
¥ 7800
黒地にバラ柄の振袖
¥ 8970
豆千代モダン 牡丹 袷着物 未使用 Sサイズ
¥ 15522
袋帯 鳳凰 華紋 唐花 立涌 金糸 横縞 着物 104a d
¥ 9295
付け帯 裂取模様 横壇 波模様 着物 075w p
¥ 8502
★専用★白打掛け 掛け下 襦袢 掛下帯 筥迫セット 5点セットホワイト刺繍
¥ 29250
訪問着2点セット 美品 スモールサイズ 訪問着 袋帯
¥ 9620
都喜ヱ門 藤白泥 白大島 本場大島紬 経緯絣 小紋 縦縞 花文 証紙 イ4516
¥ 11500
rk-0935 色無地 名古屋帯 2点セット 一つ紋 正絹ちりめん 裏葉色
¥ 10400
帯237 ●三越扱い 高級 正絹 唐織 青海波桜花文 六通 袋帯
¥ 9360
新品恵績五郎作大島紬身丈172㎝裄68㎝しつけ付き新品未使用品
¥ 51000
色留袖 スワトウ刺繍 華紋 唐花 グリーン 小花 着物 104a d
¥ 8190
落札価格13200円
799 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！