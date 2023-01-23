『DUO デュオ ザ クレンジングバーム 赤箱90g エイジングケア 未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 06時 36分に出品され05月02日 06時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DUO デュオ ザ クレンジングバーム 赤箱90g エイジングケア

未使用 長期保管品 ４個セット



エイジングケア クレンジングバーム

高保湿 ハリ弾力 乾燥小じわ



メイク汚れや角栓を落として、もっちりハリ肌へ！



未使用品です、この製品の特長・仕様・取扱い方法については、

画像から確認の上、ご購入検討ください。



外箱に長期保管による傷み・へこみがあります。

箱の破れかかったものがあります。



ブランド: DUO

商品名: ザ クレンジングバーム 赤箱

内容量: 90g

製造国: 日本





5981-450 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>クレンジング・メイク落とし 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デュオ