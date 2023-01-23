『訳あり特価商品！1点限り！ 高機能ビジネスバッグ 本革 スリムデザイン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 19分に出品され03月05日 06時 19分に終了予定です。即決価格は9,812円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★訳あり特価 スタイリッシュなフォルムと使い勝手の良さを兼ね備えた本革ビジネスバック★



☆内ポケットのチャックの持ち手が付属していないため、お安い価格設定となっております キーホルダー等をつけることで、開閉は可能です（写真９枚目参照）



ご覧いただき、誠にありがとうございます☺️



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フォロー割の記載はプロフに♪



●一点限定・送料無料❣️北海道からの発送となります

●即購入OKです❣️

●検品のため開封済み、新品、未使用



※実物写真は8枚目～です



✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾商品説明✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾ ✾

【商品名】[PHLOX] [フロックス] ビジネスバッグ メンズ 本革 スリム ブランド 軽量 a4 革 自立 ブリーフケース 薄型 レザー



【カラー】黒 ブラック



【定価】29980円



【素材】外側 / 本革（牛床革） 内側 / ポリエステル



【サイズ】約 縦28cm×横36cm×厚み6.5cm



【 重量 】 約740g



【 仕様 】外側 / ファスナー付きポケット×1

内側 / オープンポケット×2、ファスナー付きポケット×1、PCホルダー×1



【商品状態】新品未使用



【商品特徴】

❤13.3インチのノートパソコンをジャストで収納できるサイズ感で、マチ幅6.5cmとスマートなデザイン

❤大きく開くメインファスナー

❤バッグを守る4ヶ所についた底鋲が、傷や汚れからバッグを守ります



他にも、リュック 多機能 薄型 軽量 A4収納可 PCバック 撥水加工 耐衝撃 撥水YKKダブルジッパー 自立 通勤 出張 通学 ユニセックス ビジネスバック ビジネスバッグ メンズ レディース ブランド ポーター 革 本革 人気 ３Way トートバック トートバッグ ノースフェイス ace tumi レザー バックパック サムソナイト ブリーフィング 大容量 コスモライト などをお探しの方にもおすすめです！（出品中・出品予定です！）

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ｄ218/12268

$10192.800.500

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#CHIZUショップ商品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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