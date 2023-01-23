『新品未使用 everwin エバウィン 3wayダレスバック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 07時 31分に出品され03月24日 07時 31分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはエバウィン everwinの リュックにもなる3wayのビジネスバッグです。



撮影のために開封しましたが、未使用です。

日本製で丁寧に作られており、完売品です。



商品紹介

「エバウィン」日本の職人が丁寧に一つ一つ丹精込めて作り上げる、鞄の聖地・豊岡製になります。ダレスバッグがもつレトロかつクラシックな風合いを現代的にアレンジし、ハンズフリーのスタイルで使用できるリュック型に仕上げました。持ち方を自由に変えられるので、オン・オフ問わずさまざまなシーンで活躍してくれそう。トップが大きく開くため、書類などもスムーズに出し入れできます。



サイズ：縦27cm、横約38cm、マチ12cm

カラー：キャメル

A４も入りますし、仕切りもあり、ポケットは外側に１つ、内側にファスナー付きが１つ、ファスナーなしが３つあり、整理もでき機能的です。

メンズで出品してますが、レディースももちろん大丈夫です。



男女兼用

レディース

メンズ

MADE IN JAPAN



特徴...3way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用 everwin エバウィン 3wayダレスバック