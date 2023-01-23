『M-65 モッズコート 70s アルミジップ XS ライナーセット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 15時 02分に出品され03月03日 15時 02分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アルミジップのm65です。

70sで状態はいいです。

ライナーもXSサイズです。



ライナー、シェルセットになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ M-65

モッズコート 70s

アルミジップ XS

ライナーセット