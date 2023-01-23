『【美品】ポーター ミニボストンバッグ 肩掛け スモーキー ダークグレー【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 10時 51分に出品され04月03日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品説明



【ブランド】

PORTER ポーター 吉田カバン

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【カテゴリー】

スモーキー smoky ミニボストン トートバッグ 肩掛け

ドラム型 キャンバス 旅行 メンズ レディース ユニセックス



【カラー】

グレー系



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





✅商品の状態



中古品のため若干の使用感ありますが、目立った傷や汚れなどなく今後もご愛用できる商品です！

※中古品にご理解のほどよろしくお願い致します。





✅サイズ



タテ13cm

ヨコ30cm

マチ13cm



サイズに関して若干の誤差はご了承下さいませ。





管理番号：25474290 1106 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】ポーター ミニボストンバッグ 肩掛け スモーキー ダークグレー