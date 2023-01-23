『リブレオーデパルファム フローラル 50ml【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 19分に出品され03月19日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リブレオーデパルファム フローラル 50ml

国内百貨店にて購入の正規品です。

並行輸入品ではありません。

（並行輸入品の場合、香りが異なったり劣化している場合がありますがこちらは100%正規品のためご安心ください）



新品未使用です。



YSL BEAUTY × Number_i

平野紫耀 「リブレ オーデパルファム フローラル」

“最初はエレガントでスパイシーなのに、

あとに甘さが残るのもいい”



プレゼントで買っていただきましたが、使わないためお譲り致します。



2024年10月下旬購入

定価19910

発送の際は箱無しで丁寧にプチプチにて梱包します。

（箱ありの場合、送料の関係で＋200円で可能です）



香り···ムスク

香り···バニラ

香り···ラベンダー

ボトルタイプ···フルボトル

種類···オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イヴサンローランボーテ