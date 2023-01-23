『鬼フェード CARHARTT カーハート ダック ベスト XL 腰ゴム ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 21時 41分に出品され04月02日 21時 41分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【悶絶フェード】腰ゴム 90s USA製 カーハート ダックベスト XL ブラウン チョコ









カーハートのダックベストです

入手困難なカラー！

ブラウン、チョコ。



随所に入ったダメージや、全体的にサンフェードしたチョコレートカラーが素晴らしい雰囲気です



あまり見かけないカラーなので、お探しの方が多いアイテムですので、ぜひお早めにいかがでしょうか？



ユニセックスでおすすめです



タグが欠損していますが、腰ゴムがある仕様のためMADE IN USA製間違いないと思います



腰ゴム、XL.ブラウン系フェードで探すと本当に良い個体は出てきません。





サイズ：XL相当



カラー：ブラウン チョコ系

実物にできる限り近いカラーには写っているとは思いますが、多少の差はご理解いただけますようお願いします



実寸

肩幅 48センチ

身幅 68センチ

着丈 前62センチ

後69センチ



多少の誤差はご理解いただけますようお願いします





状態：写真をご覧くださいませ。



カーハート ワークパンツ ワイドパンツ vintage ビンテージ ヴィンテージ 90s アメリカ製 made in usa メキシコ製 00s フェード ダメージ 雰囲気系 ボロ 襤褸 boro グランジ フェード

サンタフェ アクティブ リアルツリー ダブルニー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

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