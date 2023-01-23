『【極美品✨】TOFF&LOADSTONE ビアントートL リザード ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 02時 52分に出品され03月27日 02時 52分に終了予定です。即決価格は15,200円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □コメントなし即購入歓迎♪

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◇アイテム

TOFF&LOADSTONE トフアンドロードストーン ビアン ハンドバッグ ビジネスバック トートバッグ 内総柄 レザー 型押し リザード 黒





◇サイズ

タテ：40cm

ヨコ：29cm

マチ：16cm

持ち手高さ：19.5cm





◇ポケット

内側ポケット

・オープンポケット：2個

・ファスナーポケット：1個





◇状態 【A】



S : 未使用級

A : 特に大きな問題のない極美品の商品

B : 多少の使用感があります。全体的にこれといった目立つダメージは見当たらぬ状態なので、問題なく着用していただけます。

C : 特有のUSED感が見受けられますが、普段着用していただく分には問題ないです。

D : 状態が悪く使用感の強い商品

E : ジャンク品





◇カラー

黒





◇付属品

タグや保存袋は撮影のみで付属致しません。





◇配送方法 ♪匿名配送♪

安心の匿名配送になります。

購入前にご連絡いただければ、早期発送可能です。





◇その他

・商品はブランド品を取り扱うリサイクル店や買取専門店や質屋での購入または鑑定品になります。

・掲載のない強いダメージ 破れ,ちぎれなどの場合は返品対応致します。





※他アプリにも出品いるため、突然の削除が多いです。気になるものはお早めにご連絡ください！



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↓9月以降から掲載開始

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#和菓子のトートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トフアンドロードストーン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 【極美品✨】TOFF&LOADSTONE

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リザード

ブラック