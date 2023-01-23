『ワイズ カーディガン カシミヤ100% 羽織 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 56分に出品され03月21日 11時 56分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#べるるused





ワイズ ヨウジヤマモト 変形

カーディガン カシミヤ カシミア

秋冬





❁ブランド

ワイズ



❁サイズ：

身幅：48

着丈：66

肩幅：37

袖丈：68

（平置き）全てcm





❁カラー

グレー系





❁状態

目立つキズや汚れなどは見当たらず、

全体的に良好です♡









・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



❁ご注意❁

・素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください



・念入りに検品の上、出品しておりますが、

見落としによるキズやほつれ、汚れ等があるものとして、

USED品であることをご理解いただけましたら幸いです



・撮影用の小物などは付きません



・お使いのモニター環境により、写真と実際の商品のお色が多少異なる場合がございます



・折り畳んでの発送になりますので、シワ等ご了承下さい



上記ご理解いただける方のご購入をお待ちしております♡



#べるるused 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ワイズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ワイズ カーディガン カシミヤ100% 羽織 グレー