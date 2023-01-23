『ワイズ カーディガン カシミヤ100% 羽織 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 56分に出品され03月21日 11時 56分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|ワイズ
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落札価格11300円
861 入札履歴
終了
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