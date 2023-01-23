『【動作品】Dyson ダイソン AM09 2023年製 Hot+Cool【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 02時 45分に出品され03月18日 02時 45分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】



dyson ダイソン Hot&Cool AM09 2023年製

高年式



【状態】



●動作確認済み



●使用に伴うすり傷ありますがハードダメージなく良好です！



【付属品】



●リモコン

●取扱説明書



【商品説明】



●即購入オッケーです！



※他サイトにも掲載してるため、売り切れる場合がございます。ご了承下さい。



タバコ吸ってません！

ペット飼ってません！



ご不明な点ありましたら、ご質問どうぞ！



宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし