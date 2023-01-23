『YAMAHA 電子ピアノp-225 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 03時 58分に出品され04月10日 03時 58分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 （ネット価格を参考にお値下げしました）



ヤマハ(YAMAHA) 電子ピアノ P-225 88鍵盤 ブラック 24年製



ブランド ヤマハ(YAMAHA)

色 ブラック

キーの数 88

モデル名 Pシリーズ





子供のチャレンジを応援したくてジョーシンで新品にて購入したあと、1ヶ月程、1日30分程度使用しましたが、左手の使用で挫折してしまい、残念ながら手放すことになりました。

付属品の欠品は無いかと思いますが、現状が全てです。

故障等は無く、音も出ているかと思います。



楽譜は付属品がありますが、使用感があるので、おまけ程度に思って頂ければ幸いです。



おまけで鍵盤の上のほこり防止カバー（赤）をお付けします。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤマハ