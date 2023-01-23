『真珠ネックレス シルバー留め具付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 13時 43分に出品され04月18日 13時 43分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質の真珠】

このネックレスは、査定に出したところ本物の真珠をつかったネックレスになります。

重さもちゃんとあり高級感がございます



【シルバーの留め具】

シルバーの留め具が付いており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。着脱も簡単で、安心してご使用いただけます。



【保証書付き】

購入時の保証書が付属しており、品質に対する信頼性が高まります。贈り物としても最適です。



- ネックレスの素材: 真珠

- ネックレスのデザイン: シルバーの留め具付き

- 保証書: 付属



1度結婚式で使用しその後使う予定がないので出品させていただきます。

安いお買い物ではないので喜んで使っていただける

方に購入していただきたいなとおもいます。



お値段の交渉は多少ならできるかなと思います



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 真珠ネックレス

シルバー留め具付き