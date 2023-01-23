『真珠ネックレス シルバー留め具付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 13時 43分に出品され04月18日 13時 43分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
FENDI ブレスレット
¥ 35100
K18WG 天然ダイヤモンドピアス 合計0.38ct
¥ 17250
ポンテヴェキオ ダイヤモンドフープピアスWG
¥ 70000
虹テリ ハートキュー 計0.64ct ダイヤモンド K18 yg ピアス 鑑別
¥ 30600
18〜19世紀 イタリア製 ローマンモザイクペンダントトップ マイクロモザイク
¥ 161000
良品✨ディオール イヤリング アクセサリー ストーン プレート シルバー
¥ 10530
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¥ 13000
u様専用ページ
¥ 9750
ユニコーンねこ ピアス N2 Les Nereides レネレイド
¥ 14500
プラチナ Pt ダイヤモンド ネックレス 0.329ct Dカラー Z5270
¥ 136400
【極希少】GIVENCHY ネックレス フラワーモチーフ パール ゴールドカラー
¥ 10257
最終お値下げ 4℃ リボンリング 7号 K18 ダイヤモンド♪ ピンクゴールド
¥ 13667
CHANEL ゴールド ブローチ CCロゴ
¥ 28080
レア‼️南洋真珠 南洋白蝶 大粒ツイン ネックレス SV925
¥ 10920
Hirotaka ピアス イヤーカフ Mughal Collection
¥ 34900
ラピスクラブ ラピスペンダントチェーン付♡
¥ 7644
Leroi リロイ 14k ゴールド 飾り 三角型 (アナトメタル好きに☆)
¥ 11042
さのさま 確認用
¥ 50000
落札価格23760円
124 入札履歴
終了
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