『Merlette マーレット コットンシルク ワンピース SIDDALシダール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 38分に出品され03月18日 06時 38分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Merlette

マーレット SIDDAL シダール ワンピース



小さく圧縮梱包して発送します。



【商品説明】

切り替えラインにコードを施し、ギャザーを強調させてよりクラシカルな印象になったチュニックワンピースSIDDAL（シダール）。

光沢のあるコットンシルクを大人っぽいカラーリングで展開させ、大人なチュニックワンピースに仕上がりました。

シルクが入っていることにより、コットン100よりも高級感のある生地に仕上がっています。



●カラー···ブラック



●素材

コットン70%シルク30%

ポケット付き



7枚目以降に現品画像を載せています。



●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



ロンハーマン

ワンピース

根岸由香里 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: マーレット

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Merlette

マーレット

コットンシルク

ワンピース

SIDDALシダール