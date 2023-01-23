『《未使用》HAUNT ハウント ロングワンピース ニットワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 02時 13分に出品され05月03日 02時 13分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #HAUNT

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ハウントのニットワンピース

カラー：グレー

サイズ：フリー(写真でご確認ください)



完売品

現在は販売されておりません



使用予定でしたので新品独特の香りと毛の香りを消すため、おしゃれ着洗剤で浸けおき手洗いをしてあります。

結局試着もせず未使用ですが、洗剤の香り等気になる方はお控えください。



少しのスレや毛羽立ち等、香りに敏感で気にされる方はご遠慮願います。



毛羽立ちのように感じるのは元々です。

毛を使用した贅沢なワンピースなのでその風合いを楽しまれてください。





宅配便で発送。(折り畳んで発送)

過剰包装はいたしませんのでご了承ください。



お値段提示される方とはお取引しません

過剰な大幅お値下げの期待には応えられません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ハウント

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