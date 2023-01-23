『DOLCE&GABBANA ドルガバ テーラードジャケット 黒46ピークドラペル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 34分に出品され03月26日 19時 34分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #layla’sジャケット



●アイテム



DOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッバーナ ドルチェアンドガッバーナ ドルガバ テーラードジャケット 黒 46 ピークドラペル 開き見せ 1ボタン ストライプ イタリア製 Made in Italy





●サイズ 46



着丈 73cm

身幅 50cm

肩幅 43.5cm

袖丈 67cm



平置き実寸です。





●状態



中古品です。

若干の使用感はありますが、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無く良いコンディションです！





●カラー



黒

ブラック





●素材



表地 ヴァージンウール100%



裏地 アセテート50%

レーヨン50%





●配送等

簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入し自身でも真贋しておりますので、問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。



●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



カラー···ブラック



柄···無地



素材···ウール(スーツ地)



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DOLCE&GABBANA

ドルガバ

テーラードジャケット

黒46ピークドラペル