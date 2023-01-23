『ACE プロテカ マックスパス 3 スーツケース ブルーグレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 22分に出品され03月30日 04時 22分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年7月に正規取扱店で購入、出張などでそれなりに使用しています。

外装は移動などで付いた傷や汚れが多数あります。泥汚れはなるべく清掃していますが、キャスターは完全に取り切るのは難しいです。内装もボールペンが当たった跡がありますが、裂けはありません。ホイールは購入当時と変わらずかなり滑らかに動きます。

メーカープレミアケア3年保証があと1年数ヶ月残っています。航空会社、運送会社の輸送時に破損した場合に無償修理が可能です。ネット購入のため保証に必要な納品書も添付します。

ペット飼育無し、禁煙での使用です。消毒のため内装清掃していますが、消毒剤の臭いなど人によっては感じやすいと思います。ご購入にあたり慎重な判断をお願いいたします。



カラー···ブルー



キャリーケースサイズ···S(〜3泊)



特徴···機内持ち込み可,TSAロック付き,ハードケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プロテカ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ACE

プロテカ

マックスパス

3

スーツケース

ブルーグレー