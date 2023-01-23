『静物画 油絵 田中一村 庵美の杜 大型絵画 額付き 手描き 肉筆【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 53分に出品され03月15日 12時 53分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフ必読です。



画面サイズ：約80cm X 40cm

全体サイズ：約91cm X 51cm

裏サインあり



状態について目立った傷や汚れはございませんが、

写真の通りにご確認をお願い致します。



値下げ可能。

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ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 未使用に近い