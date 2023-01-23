『静物画 油絵 田中一村 庵美の杜 大型絵画 額付き 手描き 肉筆【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 53分に出品され03月15日 12時 53分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|未使用に近い
平子真理 「椿」 真筆日本画 紙本 8号共シール 院友 外務省・法務省買上画家
¥ 15840
大桃洋祐さん 原画 サンタクロースも本を読む -そりの上で-
¥ 49000
エゴンシーレ 絵画
¥ 20108
原画 馬 一点物 絵 絵画 動物画 肉筆画 アクリル画 現代アート アートパネル
¥ 33660
油絵8F・桐 弘史郎 (イタリー紀行)
¥ 11362
[真作] 朝比奈 文雄「榛名湖の秋」/油彩10号/日展評議員/豪華額装品
¥ 18260
専用・絵画・額縁・油絵・渡部 ひでき・薔薇・F 4号・美術品・インテリア・
¥ 12480
【複製画】掛軸横山大観『霊峰図 富士山』限定1500部絹本共箱付 a050714
¥ 10985
美品 掛け軸 金城翠輝作 羽衣図 共箱 美術年鑑掲載作家 年中掛け
¥ 8970
ジミー大西/まねき猫/F10号/絵画/額縁/油彩画/肉筆/手書き/
¥ 20045
真作/人見聖玉/和歌/短歌/瀧のうた/扇面/桐共箱付/ 布袋屋掛軸HJ-619
¥ 10400
DRIVE展 ジェリー鵜飼 タコマフジレコード ポスター ステンシルアート
¥ 57720
【ディズニー】マーティンエアー★美女と野獣★ジクレ版画★アールビバン作品保証書付
¥ 93600
日本画 風神雷神図 金箔使用
¥ 13250
アクリル画 原画 「ラベンダー畑11」額縁付 SMサイズ キャンバス 風景画
¥ 9204
メイウェザー天心 Tシャツ額装品
¥ 13650
中島千波「陽春の三渓園」— 四季の美を描く日本画の名作
¥ 92400
✿月野乃亜 原画 2024年／594×420mm 現代アート 24114
¥ 17094
落札価格18720円
659 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！