『洗濯機 6.5kg 洗濯機 全自動洗濯機 縦型洗濯機 縦型洗濯乾燥機 2289【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 01分に出品され03月04日 18時 01分に終了予定です。即決価格は12,990円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆北海道、沖縄、離島への配送は別途郵送料がかかります。対象の方はコメント欄にコメントをお願いします。



◆商品説明



一人暮らし・二人暮らしの方には勿論、サブ洗濯機としても！

乾燥・予約タイマーなど多彩なコースが選べる、コスパ抜群の全自動洗濯機です。



一般的な全自動洗濯のなかでもお得な価格を実現！

なのに機能は高性能！選べる10種類のコースを備えています。



コンパクトで場所取らず！振動に強い付属品付き！

まとめ洗いも少量洗いにも対応します！



・お金がかかる新生活の、初めての洗濯機に。

・二人暮らしを始める方の、共同の洗濯機に。

・ユニフォームや汚れた物を洗うサブ洗濯機に。



大量洗濯だけでなく、少量洗濯も可能。

洗剤量・水量の調整だけでなく、乾燥機能・予約タイマーも付いています♪

選べる洗濯コースは10種類！洗濯物の種類や汚れ具合に応じて使い分けられます！



【サイズ】

高さ:約86.5cm 幅:約51.8cm 奥行:52.8cm

水量:約40L 重さ:約26kg



○頑固な汚れもしっかり洗浄

大きな水流を発生させて頑固な汚れを洗い流します。更に、除菌！



○欲しい機能を全て付属♪

大量洗濯だけでなく、少量洗濯も可能。

洗剤量・水量の調整だけでなく、乾燥機能・予約タイマーも付いています♪



○パワフルな水流で、汚れを隅々まで洗い落とします。

汚れをしっかり落とす強力水流。

衣服にダメージを与えにくい、プラスチック洗濯槽。もみ洗いのように汚れを浮かしとる回転羽根！



○コンパクトサイズで場所取らず！

狭いワンルームにも難なく置ける、コンパクトサイズ♪



○揺れと音を抑えて洗濯♪

防振かさ上げ台を4個付属。

洗濯機の動作中に起こる振動や音を抑えるだけでなく、底面がかさ上げされるので、掃除もラクラク行えます♪



○便利な「予約タイマー」付き！

予約タイマー機能を付属！

最大24時間後まで洗濯終了時間の予約ができます！

毎日忙しい人でも、お好きな時間に洗いたての洗濯物が干せる♪

放置による、洗濯物や洗濯槽のカビや臭いの心配も不要です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 新品、未使用