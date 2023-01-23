『【新品・未使用】 Y-3 クラシック スウェット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 42分に出品され03月15日 08時 42分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Y-3の背面ロゴプリントのスウェットです。



ZOZOTOWNにて購入後、全く着用せずに自宅保存しているものとなります。



購入価格は ¥27,500-



※新品未使用品ですが、一度人の手に渡った中古品ということを考慮頂き、ご購入ください。

神経質な方はご遠慮ください。



ご質問があれば遠慮なくコメントください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品・未使用】

Y-3

クラシック

スウェット