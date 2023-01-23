『ファットランク PHATRNK 36924人気 ローズ パーカー 黒 M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 17時 44分に出品され04月22日 17時 44分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ファットランク PHATRNK



ROSE LOGOシリーズ



《ROSE BACK LOGO SWEAT PK》

COLOR / RED

SIZE...M/L/XL/2XL



【素材】

COTTON 75% POLYESTER 25%

12.0オンス 裏起毛



【SIZE】

着丈(cm) M/69.0 L/72.0 XL/75.0 2XL/78.0

身幅(cm) M/55.0 L/58.0 XL/61.0 2XL/64.0

肩幅(cm) M/50.0 L/53.0 XL/56.0 2XL/59.0

袖丈(cm) M/61.0 L/62.0 XL/63.0 2XL/64.0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ファットランク PHATRNK

36924人気 ローズ パーカー 黒 M