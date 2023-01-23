『INDEPENDENT TRADING COMPANY パーカー M/Olive【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 08時 20分に出品され05月06日 08時 20分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INDEPENDENT TRADING COMPANYのIND5000PC MENS PREMIUM 450GM HEAVYWEIGHT CROSS-GRAIN HOODIEです。



13.5ozで厚手のフーディです。



カラー:オリーブ



サイズ:M

身幅:59cm

着丈:67cm

肩幅:54cm

袖丈:67cm



一度の試着のみで状態良品です。





柄・デザイン···無地/ワンポイント



カラー···グリーン



タイプ···プルオーバー



インディペンデント パーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: インディペンデント

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ INDEPENDENT

TRADING

COMPANY

パーカー

M/Olive