『新品Mサイズ セットアップ 1PIU1UGUALE3 RELAX デカロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 14時 36分に出品され03月24日 14時 36分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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値下げ

新品未使用タグ付き

1PIU1UGUALE3 RELAX

ウノピゥウノウグァーレトレ リラックス

縦ロゴスウェット パーカー パンツ 上下セット セットアップ

税込価格33880円



サイズM

パーカー

着丈67 身幅51 裄丈86cm



パンツ

ウエスト78 股上24 股下71 わたり31 裾幅10 ヒップ104cm

多少の誤差はご了承下さい。



生地素材

綿100％



他の出品物とおまとめ購入で値下げ可能です。



カラー...グレー

袖丈...長袖

タイプ...ジップアップ

柄・デザイン...プリント(ロゴなど) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ウノピゥウノウグァーレトレリラックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品Mサイズ

セットアップ

1PIU1UGUALE3

RELAX

デカロゴ