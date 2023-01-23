『STONE ISLAND ストーンアイランド フーディー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 20時 10分に出品され05月10日 20時 10分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STONE ISLAND ストーンアイランド フーディー



カラー ネイビー

サイズ M



ストーンアイランド銀座三越にて購入しました。



美品ですが神経質な方はご遠慮ください。

すり替え防止のため返品交換不可です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STONE

ISLAND

ストーンアイランド

フーディー