『GUCCI メッセンジャーバッグ 黒（保存袋つき）【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 07時 21分に出品され03月11日 07時 21分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【GUCCIのメッセンジャーバッグ】

25年前にハワイのGUCCI直営店で購入したバッグで、非常にレア度の高い商品です。

シンプルで洗練された黒のメッセンジャーバッグは、どんなスタイルにもマッチします。カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。



【機能性】

調整可能なストラップにより、体にフィットさせやすく、持ち運びも快適です。ナイロン素材は軽量で耐久性に優れています。



【収納力】

大き目サイズのため、十分な収納スペースを備えており、日常の必需品をしっかり収納できます。



【状態】

使用回数が少ないため、状態はほぼ綺麗なままですが、内側の右に１cmほどのほつれがあります。



- バッグの色: 黒

- バッグのタイプ: メッセンジャーバッグ

- ストラップの長さ調整: 調整可能

- 素材: ナイロン

- サイズ

縦 ：31cm

横 ：42cm

マチ：10cm



ご覧いただきありがとうございます。

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI

メッセンジャーバッグ 黒（保存袋つき）