『BURTON FISH 3D 156【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 02分に出品され03月16日 15時 02分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURTON FISH 3D 156

新品です。



倉庫を整理したら出て来たのですが、別の板を購入予定なので出品します。



新品なので綺麗ですが

個人保管なので気が付かない程度の保管傷などあるかもしれません。



神経質な方は購入をお控え下さい。



また、希望価格機能の表示をOFFにしておりますので、希望価格設定されましてもこちらが目にすることはありませんので対応することもありません。



スペック等はメーカーサイトなどで確認お願い致します。



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