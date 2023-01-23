『YONEX THERMO FLEX スノーボードブーツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 44分に出品され03月20日 18時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨネックスのステップインになります。

頂きましたが、仕事で行けないため出品致します。

インナーが、ディーラックスのサーモインナーに変更されております。

またソールが剥がれないように補修しております。

使用が数回の美品になります。



【ブランドの信頼性】

YONEXは高品質なスポーツ用品で知られ、特にウィンタースポーツにおいてもその技術力が光ります。このブーツは、信頼できるブランドによる製品です。



【快適なフィット感】

THERMO FLEX技術により、ブーツは足にぴったりとフィットし、長時間の使用でも快適さを保ちます。足の形に合わせて成形されるため、パフォーマンスを最大限に引き出します。



【優れたデザイン】

ブラックのシンプルでスタイリッシュなデザインは、どんなスノーボードスタイルにもマッチします。機能性とファッション性を兼ね備えた一足です。



- ブランド: YONEX

- モデル: THERMO FLEX

- 色: ブラック

- 用途: スノーボード

- タイプ: ブーツ（男性用）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm