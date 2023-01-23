『Apple iPhone 13 ホワイト デュアルカメラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 01分に出品され03月25日 08時 01分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
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¥ 9344
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¥ 13000
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¥ 10530
Xiaomi シャオミ Mi Note 10 Lite Nebura Puple
¥ 11500
落札価格16100円
53 入札履歴
終了
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