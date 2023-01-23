『Apple iPhone 13 ホワイト デュアルカメラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 01分に出品され03月25日 08時 01分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【モデル情報】

このiPhone 13は、Appleの最新技術を搭載したスマートフォンで、デュアルカメラシステムにより高品質な写真撮影が可能です。



【デザイン】

ホワイトの美しい外観は、どんなスタイルにもマッチし、洗練された印象を与えます。Appleロゴが背面に配置され、ブランドの信頼性を示しています。



【機能性】

無傷の画面は、視覚的な体験を損なうことなく、鮮やかな色彩を提供します。日常的な使用に最適な性能を発揮します。



- モデル: iPhone 13

- 色: ホワイト

- カメラ: デュアルカメラ

- 画面状態: 無傷

- ロゴ: Appleロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 13



カラー···スターライト

ジャンクです。

よろしくお願いします。

容量···128GB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い