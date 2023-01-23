『レッドウィング 8166 7インチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 12時 14分に出品され05月02日 12時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|レッドウィング
|カラー:
|レッド系/ブラウン系/オレンジ系
BIRKENSTOCK ボストン スムースレザー レザー 黒 ドイツ製
¥ 9500
ナイキ Terror Squad X Air Force 1 29cm
¥ 7800
Air Jordan 1 Low トラヴィススコット
¥ 27300
レッドウィング ブーツ
¥ 7800
Adidas Yeezy 500 ブラック スニーカー
¥ 13000
ナイキ ダンク ロー レトロ PRM シカゴ スプリット 28㎝
¥ 9230
コンバース 90s USA製ジャックパーセル
¥ 10764
27.5cm ナイキ ダンク ハイ DUNK HI RETRO PREMIUM
¥ 7409
NIKE AIR FORCE 1 07 PRO-TECH WP 31cm
¥ 9360
Nike Shox スニーカー 黒
¥ 12277
Whites 茶芯 Smoke Jumper 旧ロゴ LTT 7D
¥ 35700
ブラウン レザー ウィングチップ 靴
¥ 9359
New Balance × AIME LEON DORE BB550ALD
¥ 11375
NIKE W BLAZER MID77 20FA-I 27.5cm
¥ 8580
HOKA ホカオネオネ CLIFTON 9 WIDE クリフトン 9
¥ 7176
New Balance スニーカー ML2002RA 26.5 美中古
¥ 9945
ルイヴィトン Louis Vuitton LV トレイナー・ライン スニーカー
¥ 107800
ドクターマーチンタッセルローファー 黒
¥ 9750
落札価格11700円
266 入札履歴
終了
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