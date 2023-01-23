『レッドウィング 8166 7インチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 12時 14分に出品され05月02日 12時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



こちらの商品は、レッドウィング アイリッシュセッター8166になります。



1990年代のものになりますので、ヴィンテージ品と言えると思います。



サイズは、7インチ。

日本サイズで、25cmとなります。



靴底は張り替えせず、当時のままです。

擦り傷などありません。

当時のままなので、皮の状態もなんとも言えないいいあじがでてると思います。



これからの季節にはもってこいのブーツと思います。

是非、いかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レッドウィング カラー: レッド系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ レッドウィング 8166



7インチ