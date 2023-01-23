『vivian westwoodショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 15時 29分に出品され04月30日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、トレンディなチェック柄が特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。



【機能的な内側】

ファスナー付きポケットが内側にあり、小物を安全に収納できます。日常使いに便利な設計です。



【快適な使用感】

調節可能なショルダーストラップにより、体型に合わせて快適に持ち運ぶことができます。



- デザイン: チェック柄

- カラー: 赤、黒、白、黄色

- 素材: 合成繊維

- 内側ポケット: ファスナー付きポケットあり

- ストラップ: 調節可能なショルダーストラップ

- ブランドロゴ: 金属製のロゴプレートあり





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ vivian

westwoodショルダーバッグ