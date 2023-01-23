『ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 20分に出品され03月12日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昔ビールの金麦で当選した松平健の殿様ダウンです。

2～3度試着しましたが外に着て出る勇気がなく、そのままクローゼットにしまっていました。

リバーシブルになっています！

葵の御紋のガラもいいですが黄色のガラもオシャレです‼︎

今ではなかなか手に入らないものだと思います！

コレクター、柄を気にしない方いかがですか？

※通常のほつれ、破れ等は見当たりませんが、製造時のほつれ、シワ等は有るかと思いますので気にする方は御遠慮ください( ˙༥˙ )

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S カラー: ブラウン系/オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット