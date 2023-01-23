『VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド星ネックレス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 17時 03分に出品され04月02日 17時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
ヴァンクリーフ＆アーペル クチュール ダイヤ リング
¥ 366666
lomilomi様専用❣️ミステリールビーハートモチーフペンダントネックレス
¥ 12999
希少✨CHANEL ヴィンテージ スクエア イヤリング ココマーク 98A
¥ 12675
●極美品♪スワロフスキー Night-time Crystal ブレスレット
¥ 10608
ヴィンテージティファニーリング ゴールドK18 &シルバー925 Tiffany
¥ 11570
nojess ノジェス k10 オパール レース レイヤード リング 3号
¥ 7644
台座もキラッキラ♡最高級モアサナイト 5カラットヘイローリング
¥ 10500
ete ダイヤモンド ネックレス 0.15ct ゴールド
¥ 23400
【美品】ヴァンドーム青山 シトリン ネックレス K18
¥ 11635
Yumichan様専用
¥ 16330
【ご褒美に！】ダイヤモンドリング エンゲージリング プラチナリング
¥ 86292
ArtidaOud アルティーダウード 11号 ブルートパーズ ダブル リング
¥ 12870
超希少 Christian Dior ツイスト 編み込み ネックレス
¥ 10595
［美品］ディオール トライバルボールピアス クリア ブルー シルバー
¥ 14100
Swarovski スワロフスキー Nice ドロップピアス フェザー
¥ 7020
【美品】Dior チェーン イヤリング ラインストーン ゴールド ヴィンテージ
¥ 12349
026Ej【高級感】ピアス 丸 淡水真珠 パール CZダイヤ S925 シルバー
¥ 7644
【希少】ティファニー K18 スパークラー ピアス レモンクォーツ 5523
¥ 56823
落札価格8580円
192 入札履歴
終了
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