『VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド星ネックレス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 17時 03分に出品され04月02日 17時 03分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VivienneWestwoodの星モチーフのネックレスです。色はシルバー。

使用するつもりで箱は捨ててしまったのでありません。画像の袋のみ付属します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド星ネックレス