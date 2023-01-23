『アードベック 23年 Y2K Ardbeg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 59分に出品され03月18日 21時 59分に終了予定です。即決価格は60,450円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Y2Kとは、2000という数字がコンピュータに誤作動を命令し、核戦争が起きる可能性まで問われたあの世紀末。」 の事を指している。



そしてアードベッグはあのときこのスコッチを仕込んでいたのだという

ミレニアム初のヴィンテージ、超希少なアードベッグ ヴィンテージ Y2K, 濃厚な甘さと伝統的なピート香が特徴のこの23年熟成ウイスキーは、アードベッグにとって節目の年に作られた超限定シリーズとしてそのときに仕込まれた。

2000年代へのノスタルジーが世界中を魅了する中、アイラ蒸留所はスモーキーモルト愛好家をタイムスリップさせ、過去の重要な瞬間を思い起こさせる機会を提供する。

数十年にわたる放置の後、蒸留所は 1997 年にグレンモーレンジ カンパニーによって消滅の危機から救われ、細心の注意を払って修復された。時計が 1999 年から 2000 年へと進むにつれ、コンピューターによる混乱を恐れて多くの蒸留所が閉鎖される中、世界中の人々がパーティーに興じている間、献身的な職員たちはスピリッツを生産し続けるために夜通し働き続けた。

2000 年代最初のスピリッツで作られたアードベッグ ヴィンテージ Y2Kは、2001 年に廃止されるまで 51 年間アードベッグで使用されていた歴史的な蒸留器で蒸留された。新しい所有者のもとで樽の選別にさらに厳格さが適用され、このウイスキーは最高級のバーボン樽とオロロソ シェリー樽で熟成された。

そのウイスキーのスピリットが倉庫に運ばれると、アードベッグではもう一つの大きな出来事がおきた。2000 年 2 月、数人の熱心なファンが蒸留所の扉が二度と閉まらないようにする計画を立て、アードベッグ委員会が誕生したのだ。

アードベッグのマスターディスティラーであるビル・ラムズデン博士は

「アードベッグ ヴィンテージ Y2K は、アードベッグにとって極めて重要な年を記念する素晴らしい記念品です。歴史ある蒸留器で新時代の幕開けとともに造られたこの超希少ウイスキーは、それ以来、蒸留所で大切に保管されてきました。

ハーブや柑橘系の香りと甘い香りがした後、口の中で煤、ペパーミント、コーヒーの風味が広がるこのレトロなコレクターズ クラシックは、まさにアードベッグのノスタルジアそのものです。」と 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アードベッグ