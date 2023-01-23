『ゴジラ対エヴァンゲリオン 東宝30cm エヴァ初号機 バーニングG覚醒形態【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 03時 26分に出品され03月09日 03時 26分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴジラ対エヴァンゲリオン

東宝30cm エヴァ初号機 バーニングG覚醒形態



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キャラクター名···ゴジラ対エヴァンゲリオン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プレミアムバンダイ