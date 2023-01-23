『【即購入禁止】TOCCA ボディーバッグ 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 17時 16分に出品され04月10日 17時 16分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆即購入禁止、コメント下さい



◆プロフを読んでいただいたものとして対応をさせて頂きます





【出品物】

○ブランド

TOCCA トッカ

○商品

ボディーバッグ

○カラー

ブラック

○サイズ

幅36cm高さ14.5cm

マチ10.5cm重量250g





▶状態

数回使用後にクローゼットにて保管しております。

目立つダメージは見当たりません。

細かい事を気にする方は申し訳ありませんが当方からの購入はご遠慮ください。





▶商品詳細

【TOCCAからデビューしたカジュアルな GOODS COLLECTION】



RELAX&ROMANTICをコンセプトに

美しく生きるTOCCA GIRLたちの日常にふさわしい、便利でストレスフリーのスイートなアイテムをお届け。

【WELLNESS】【TRAVEL】【DAILY】シーンをイメージして

旅行、ジムやスポーツ、ワンマイルのお出かけを素敵にアップデートしてくれる手軽なバッグやシューズなどが揃います。



大き目のフロントポケットやロゴリボンストラップのアクセントがおしゃれなナイロンボディバッグ。小さ目ながらペットボトルや水筒などが入れられる便利なサイズ感。内外にたくさんのポケットが充実、撥水ナイロンを使っているので、旅行やアウトドア、ワンマイルのお出かけなど幅広いシチュエーションにマッチします。ベーシックなカラーは洋服を選ばずコーディネートが可能。便利にセンス良くお出かけをアップデートしてくれるアイテムです。



【対応しているもの】

・長財布(約10×20cm

・ペットボトル横向き(500ml)



【仕様】

・内ポケット：オープンポケット1

・外ポケット：ファスナーポケット2（表面ファスナーポケット中にオープンポケット2）

・撥水

・リサイクルナイロン：古くなった漁業網やナイロン生地の切れ端などから作られたリサイクルナイロン。石油化学原料の消費を抑え、天然資源の保存やエネルギー及び温室効果ガスの排出量を低減させるなど、環境保全に配慮された軽量かつ耐久力も高い素材です。GRS(Global Recycled Standard)の認証を獲得

13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【即購入禁止】TOCCA

ボディーバッグ

黒