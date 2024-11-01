『【新品未使用】エルメス エヴリンTPM 黒 ノワール シルバー金具 ミニエブリン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 04時 17分に出品され04月20日 04時 17分に終了予定です。即決価格は272,250円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用、付属品完備、エルメス、エヴリンアマゾーヌ16 tpm



海外百貨店にて2024.11購入

刻印 W



■素材 トリヨンクレマンス

■カラー 黒

■金具 シルバー

■サイズ H:20cm x W:約17cm x D:約6cm

■ショルダー 約110cm

■付属品 ショルダーストラップ,保存袋×2,専用箱、冊子

※ご希望の方には個人情報を伏せたレシートコピーをお付けします。



自身で使用するため購入しましたが、手持ちが沢山あるためご希望の方にお譲り致します。



撮影のために開封したのみ、保護シール全てついております。



追加のお写真ご希望でしたらお気軽にコメントください。

常識の範囲内のお値下げ希望は検討させていただきます。ただし、交渉中でも他に定価で購入の方がいらっしゃる場合はそちらを優先させていただきますのでご了承ください。



すり替え等の防止の為、一切の返品は承れません。

ご不明な点などございましたら、質問欄からいつでもコメントくださいませ。

あんしん鑑定利用可能です。



高額商品につき、評価の悪い方や取引履歴のない方はお取引をご遠慮させて頂く場合がございますので予めご了承ください。



ご質問や不明点がある場合は遠慮なくご購入前にコメント頂き、ご納得の上でご購入頂けますようお願いします。



#エルメス

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ミニエヴリン

ミニエブリン

エブリンtpm

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カラー···ブラック



エルメス/型名···エブリン



エルメス/バッグサイズ···TPM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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エヴリンTPM

黒

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